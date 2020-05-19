Общество

Путин поздравил Мишустина с излечением от коронавируса

15:41, 19 мая 2020
Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил премьер-министра Михаила Мишустина, который в конце апреля заразился коронавирусом, с выздоровлением.

Хочу поздравить вас, Михаил Владимирович, с тем, что вы, наконец, избавились от этого вируса. Так что можете в полном объёме приступить к работе, — цитирует ТАСС главу государства, который провёл дистанционное совещание по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы в условиях пандемии.

Путин добавил, что Мишустин и во время болезни работал практически в полном объёме.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин 19 мая подписал указ, согласно которому документ о назначении Андрея Белоусова исполняющим обязанности премьер-министра теряет силу. Глава правительства Михаил Мишустин возвращается к своей работе на официальной основе.

Куратор экономического блока Белоусов принял на себя функции Мишустина 30 апреля. Правительство сделало этот шаг из-за того, что премьер был госпитализирован с заражением коронавирусной инфекцией нового типа.

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