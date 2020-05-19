Путин поздравил Мишустина с излечением от коронавируса

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Повышение возраста продажи алкоголя до 21 года может привести к росту потребления некачественного спиртного и другим негативным последствиям. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал профессор СПбГУ, врач-нарколог Алексей Егоров.

Эксперт напомнил, что аналогичное решение в 1985 году, когда было решено повысить возраст продажи алкоголя с 16 до 18 лет, привело к тому, что подростки стали употреблять токсиканты. Я не...