Путин поздравил Мишустина с излечением от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин поздравил премьер-министра Михаила Мишустина, который в конце апреля заразился коронавирусом, с выздоровлением.
Хочу поздравить вас, Михаил Владимирович, с тем, что вы, наконец, избавились от этого вируса. Так что можете в полном объёме приступить к работе, — цитирует ТАСС главу государства, который провёл дистанционное совещание по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы в условиях пандемии.
Путин добавил, что Мишустин и во время болезни работал практически в полном объёме.
Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин 19 мая подписал указ, согласно которому документ о назначении Андрея Белоусова исполняющим обязанности премьер-министра теряет силу. Глава правительства Михаил Мишустин возвращается к своей работе на официальной основе.
Куратор экономического блока Белоусов принял на себя функции Мишустина 30 апреля. Правительство сделало этот шаг из-за того, что премьер был госпитализирован с заражением коронавирусной инфекцией нового типа.