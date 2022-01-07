Путин поздравил граждан РФ с Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил всех граждан страны с Рождеством Христовым. По его словам, это один из главных и самых любимых христианских праздников, имеющий особый нравственный смысл. Российский лидер отметил большой вклад Русской православной церкви в сбережение культурного наследия страны, пожелал православным христианам здоровья и успехов, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Объединяя людей вокруг высоких духовных идеалов и ценностей, оно наполняет сердца радостью и светлыми надеждами, вдохновляет на новые свершения. И конечно, с этим праздником мы связываем добрые семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение, — отмечается в сообщении.

По словам президента, Русская православная церковь и другие христианские конфессии России вносят огромный созидательный, истинно подвижнический вклад в сбережение богатейшего исторического, патриотического, культурного наследия страны, в укрепление института семьи и воспитание молодёжи.

Развивается взаимодействие христианских конфессий с государственными и общественными организациями, совершенствуется межрелигиозный диалог, большое внимание уделяется просветительским и благотворительным инициативам, отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что Путин посетил рождественское богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа в подмосковной резиденции в Ново-Огарёво. Храм был отреставрирован и частично реконструирован в 2004 году.