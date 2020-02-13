https://static.news.ru/photo/0b960afe-4e66-11ea-bb5a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Никаких «лазеек» в Конституции быть не должно, считает глава РФ Владимир Путин. По его словам, в Основном законе необходимо закрепить индексацию пенсий, чтобы лишить чиновников возможности этого не делать.

Что касается индексации пенсий, то думаю, что в Конституции, безусловно, об этом нужно сказать, — цитирует лидера РИА Новости.

Также политик предложил провести всероссийское голосование по поправкам в Конституцию по аналогии с процедурой выборов главы государства.

Согласно федеральному закону № 19-ФЗ, выборы главы государства организует Центризбирком, они полностью финансируются из бюджета. Участниками тайного голосования могут стать граждане России старше 18 лет.

Президентские выборы 2018 года обошлись России в 14,3 миллиарда рублей.

Как писал NEWS.ru, 13 февраля Госдума утвердила во втором чтении президентский законопроект о поправках в Основной закон. Документ может быть принят, если в третьем чтении его поддержат более 75% членов парламента. При этом Путин предложил провести всероссийское голосование по поправкам, юридическая сила которого не закреплена в законах РФ.

Согласно нововведениям, выдвинуть обвинение против главы государства сможет Госдума, а решение о снятии иммунитета должен будет принимать Совфед. Ещё одна поправка подразумевает, что экс-глава государства получит иммунитет автоматически.