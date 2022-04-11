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Путин поручил представить предложения о допиндексации пенсий

17:43, 11 апреля 2022
Путин поручил представить предложения о допиндексации пенсий Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 20 апреля представить прeдложения о допиндексации пенсий, соцвыплат, зарплаты, МРОТ и величины прожиточного минимума. Соответствующий перeчень порyчений опубликован на сайте Кремля. Отчитаться по нему необходимо 20 апреля.

Правительству Российской Федерации <...> представить предложения о дополнительном увеличении (индексации) размеров пенсий <...>, социальных выплат, заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений, а также о повышении минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума, — говорится в документе.

Ранее замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала, что повышение пенсий коснётся четырёх миллионов граждан страны. В частности, социальные пенсии также получают дети-инвалиды. Кроме того, некоторым россиянам — участникам ВОВ и инвалидам по военной травме — положены две пенсии.

При этом вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам в правительстве в настоящий момент не обсуждается. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

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