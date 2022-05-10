Путин поручил отправить выплаты пострадавшим от лесных пожаров

Президент Российской Федерации Владимир Путин / Фото Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин поручил отправить выплаты пострадавшим от лесных пожаров оперативно и без «бюрократизма». В ходе совещания с участием глав регионов российский лидер отметил важность финансовой поддержки, которую необходимо оказать погорельцам, пишет ТАСС. Путин сделал акцент на том, что некоторые из этих людей буквально «остались без крыши над головой».

Выплаты — это чрезвычайно важно, особенно для людей, которые оказались без всего и лишились и движимого, и недвижимого имущества, остались без крыши над головой. Нужно организовать эти выплаты, причем сделать это нужно достаточно оперативно, и избегать излишнего административного бюрократизма, — заявил Путин.

Ранее замначальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Роман Ветчинников сообщил, что число погибших в результате пожаров, которые охватили регион, увеличилось до семи человек. В ведомстве уточнили, что 7 мая в регионе произошло 273 пожара, огнём уничтожены 518 жилых домов и 309 строений.

Обстановка с лесными пожарами в Сибирском федеральном округе ухудшилась из-за праздничных дней, заявил врио главы МЧС России Александр Чуприян во время совещания в Красноярске. По его словам, одновременно в течение суток произошло 273 пожара, на которые среагировали местные гарнизоны.