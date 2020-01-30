https://static.news.ru/photo/c9a7878c-435f-11ea-80da-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность усиления ответственности за оскорбление и обсудить совершенствование механизмом опровержения недостоверной информации.

По данным пресс-службы Кремля, также Генпрокуратура и Роскомнадзор при участии Верховного суда должны оценить правоприменительную и судебную практику по делам о защите чести и достоинства, которые были возбуждены после распространения в интернете сведений, порочащих честь или достоинство гражданина, а также подготовить предложения по совершенствованию этой сферы.

В Кремле уточнили, что выполнить поручение главы государства необходимо к 1 июля текущего года.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин поддержал идею о введении ответственности для чиновников за оскорбления граждан. На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека он согласился с предложением одного из участников ввести такую ответственность, вплоть до увольнения.