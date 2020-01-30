Глава РФ Владимир Путин поручил кабмину и Центральному банку обсудить изменение системы надзора за кредитными кооперативами. Ведомства обязаны предоставить доклад президенту к 1 июня 2020 года.
Кроме того, политик поручил до 30 апреля 2020-го разработать меры по оказанию медицинской помощи детям со злокачественными новообразованиями сетчатки (ретинобластомой), по реабилитации таких пациентов, включая глазное протезирование, а также по признанию их инвалидами.
Правительству к этому же сроку поручено установить особенности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин поручил проследить, чтобы билеты майский парад на Красной площади получили ветераны Великой Отечественной войны, герои-современники, а не «гламурные девицы, крупные бизнесмены или артисты».
В СПЧ назвали непрозрачной систему распределения приглашений и посетовали, что настоящие герои войны не попадают на Красную площадь. Президент поручил своей администрации и Минобороны проследить за процедурой в 2020 году.
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