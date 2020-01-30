https://static.news.ru/photo/a003404e-4367-11ea-9032-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава РФ Владимир Путин поручил кабмину и Центральному банку обсудить изменение системы надзора за кредитными кооперативами. Ведомства обязаны предоставить доклад президенту к 1 июня 2020 года.

Кроме того, политик поручил до 30 апреля 2020-го разработать меры по оказанию медицинской помощи детям со злокачественными новообразованиями сетчатки (ретинобластомой), по реабилитации таких пациентов, включая глазное протезирование, а также по признанию их инвалидами.

Правительству к этому же сроку поручено установить особенности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, говорится на сайте Кремля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин поручил проследить, чтобы билеты майский парад на Красной площади получили ветераны Великой Отечественной войны, герои-современники, а не «гламурные девицы, крупные бизнесмены или артисты».

В СПЧ назвали непрозрачной систему распределения приглашений и посетовали, что настоящие герои войны не попадают на Красную площадь. Президент поручил своей администрации и Минобороны проследить за процедурой в 2020 году.