Путин поручил главам регионов дать людям возможность гулять

https://static.news.ru/photo/d7468308-9390-11ea-84f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поручил главам регионов ослабить введённые из-за коронавируса ограничения и разрешить людям гулять. Однако он подчеркнул, что делать это необходимо с учётом ситуации в субъекте федерации и при соблюдении мер безопасности.

Для ряда территорий ограничения сохраняются. Надеюсь, вы отнесётесь к этому с пониманием. Прошу глав регионов везде, где это допустимо, предоставить людям возможность выходить на улицу, гулять с детьми, заниматься спортом. Однако делать это нужно с сохранением мер защиты, — сказал глава государства в обращении к гражданам страны.

Перед обращением к гражданам РФ Путин провёл совещание с правительством. В ходе него он заявил о завершении нерабочих дней, новых пакетах мер поддержки бизнеса и граждан и постепенном снятии ограничительных мер.

Глава государства также отметил, что уже введённый режим самоизоляции помог затормозить распространение инфекции и помочь подготовиться системе здравоохранения. Также медики успели приобрести опыт для борьбы с коронавирусом.