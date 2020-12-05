Путин пообещал мальчику Диме покататься с ним на коньках

https://static.news.ru/photo/05495fb8-36fd-11eb-a535-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский лидер Владимир Путин принял участие в акции «Ёлка желаний». Президент пообещал покататься на коньках с мальчиком Димой и подумать, как исполнить мечту Саши, загадавшего обнять панду. Политик добавил, что для этого ему необходимо посоветоваться с защитниками животных.

5 декабря руководитель государства провёл онлайн-встречу с финалистами конкурса «Доброволец России — 2020». В этот же день весь мир празднует День добровольца и волонтёра.

Президент также дал совет девочке, которая тренирует дикцию по методу Демосфена, набрав полный рот камней. Он посоветовал использовать леденцы.

Путин рассказал, как стать лидером в XXI веке. По его словам, необходимо создавать возможности для раскрытия природного дара, который заложен в каждом человеке.

Обсуждая будущее РФ, Путин отметил, что страна в ближайшие десятилетия начнёт «прирастать» Арктикой и северными территориями. От развития данных районов зависит будущее страны, в том числе и с точки зрения добычи полезных ископаемых.

Он добавил, что РФ — северное государство, 70% территории находится именно в этих широтах, и всё, что происходит в «холодных» регионах страны, имеет значение для Москвы. Комментируя пандемию COVID-19, Путин заявил, что вспышка инфекции по-настоящему сплотила миллионы неравнодушных людей по всей России.

Кроме того, Путин высоко оценил усилия волонтёров по помощи гражданам в период пандемии. Он пообещал создавать все условия для комфортной работы добровольцев. Президент заметил, что в стране существует сеть профильных центров, кроме того, функционируют специальные цифровые сервисы, писал NEWS.ru.