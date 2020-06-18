Путин показал свой секретный кабинет

https://static.news.ru/photo/20fa6ad8-b195-11ea-a6bd-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин впервые показал свой секретный кабинет в первом корпусе Кремля.

Глава государства не проводит в этом помещении публичных встреч, поэтому ранее его двери оставались закрытыми для журналистов. Исключение российский лидер сделал во время интервью «Россия. Кремль. Путин», кадры которого были показаны в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Президент начал разговор с журналистами в кабинете, где обычно проводит рабочие встречи и совещания с небольшим количеством участников. Он сообщил, что за дверью находятся ещё несколько комнат.

Там столовая и комната отдыха. Предупреждаю, я там не готовил ничего, поэтому там рабочая атмосфера, — цитирует ТАСС Владимира Путина.

Рядом со столом президента были разложены детские рисунки и поделки — это подарки, направленные президенту. На стене кабинета — портрет Петра I. Интерьер помещения выполнен в светлых тонах. Отвечая на вопрос, какая энергетика в Кремле, Путин признался, что не задумывался об этом.

Фильм «Россия. Кремль. Путин» будет полностью показан 21 июня на телеканале «Россия». В него включены несколько интервью с главой государства.

Ранее NEWS.ru писал, что в резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёво для защиты от коронавирусной инфекции установили специальный туннель. Переход предназначен для дезинфекции, а каждый, кто его пересекает, оказывается в мелкодисперсном водном тумане, который покрывает одежду и открытые участки тела специальным раствором. Туннель был разработан пензенской компанией, которая сообщила об установке спецсредства.