Назван способ защиты резиденции Путина от коронавируса

https://static.news.ru/photo/10ceaeb6-aff2-11ea-b539-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/valenspup

В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёво для защиты от коронавирусной инфекции установили специальный тоннель.

Переход предназначен для дезинфекции, а каждый, кто его пересекает, оказывается в мелкодисперсном водном тумане, который покрывает одежду и открытые участки тела специальным раствором, передаёт РИА Новости.

Тоннель был разработан пензенской компанией, которая сообщила об установке спецсредства.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков поделился подробностями того, какие меры принимаются, чтобы обезопасить Владимира Путина от коронавируса. По его словам, в Кремле появился новый формат общения в виде телеконференции.

Песков добавил, что не только эти меры безопасности принимаются администрацией. Так, после известия о положительном тесте на коронавирус главврача Коммунарки Дениса Проценко возник вопрос и о здоровье президента. Все, кто был с президентом в больнице, ежедневно сдают тесты на COVID-19.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 8 млн человек, свыше 436 тысяч умерли, более 3,8 млн выздоровели.

Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся. На первом месте США — 2 114 026 человек, на втором Бразилия — 888 271. Также в первой десятке стран Великобритания, Испания, Италия, Индия, Франция, Перу и Иран. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в Лесото — 4 человека, при этом население африканского королевства чуть более 2 млн человек.

На 16 июня в России — 545 458 случаев коронавирусной инфекции (+8248 за последние сутки), 294 306 выздоровели (+9767 за последние сутки). Умерли 7284 человека (+193 за последние сутки). Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в России в НАО — 89. При этом 32 человека выздоровели. От COVID-19 в округе никто не умер.

Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице 208 680 (+1416 за последние сутки) заболевших, 126 114 выздоровели (+2874 за последние сутки), 3386 умерли (+52 за последние сутки).