Путин подписал закон об индексации пенсий для опекунов

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Продажа фальшивых лекарств, медицинских изделий или фальсифицированных биологически активных добавок в России теперь будет наказываться лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с выплатой штрафа до трёх миллионов рублей. Указ о вступлении в силу соответствующего закона 1 апреля подписал президент России Владимир Путин.

Указанные поправки были внесены в статью 238.1. УК РФ. Её дополнили квалифицирующим признаком, состоящем в использовании средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет. Подписанный...