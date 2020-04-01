Путин подписал закон об индексации пенсий для опекунов

https://static.news.ru/photo/84d12a80-741c-11ea-9ce5-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, восстанавливающий с 1 июля индексацию пенсий для опекунов. Он касается пенсионеров, исполняющих свои обязанности опекунов или попечителей в рамках договорных отношений. По действующему законодательству, пенсионеры-опекуны отчисляли страховые взносы на обязательное пенсионное страхование со своих доходов и не могли рассчитывать на индексацию выплат из-за того, что считались работающими.
Закон позволит установить пенсионерам, исполняющим обязанности опекунов или попечителей возмездно, статус неработающих пенсионеров, — говорится в пояснительной записке закона, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Как писал NEWS.ru, Госдума 17 марта приняла законопроект о восстановлении индексации пенсий для опекунов с 1 июля 2020 года. Действие закона распространяется на пенсионеров, которые являются опекунами и попечителями, осуществляющими опеку (в том числе по договору о приёмной семье). Ранее с предложением разрешить родителям детей-инвалидов работать официально, сохраняя при этом за собой все льготы и пособия, выступила «Партия Роста». Занимаясь бизнесом, опекуны зачастую оформляют документы на третьих лиц, а работая по найму, соглашаются на зарплату в конвертах.