Фото: pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который подразумевает возвращение мест для курения в здания аэропортов.

У курительных комнат будут непрозрачные стены, они должны быть оснащены системой вентиляции. Такие помещения будут доступны для прошедших регистрацию на рейс пассажиров, а также для следующих транзитом. Ранее NEWS.ru писал,...