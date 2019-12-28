Президент России Владимир Путин подписал закон о взаимозаменяемости лекарств с учётом права правительства закупать не зарегистрированные в РФ препараты по решению врачебной комиссии.
Закон вступает в силу 1 марта 2020 года и наделяет правительство правом устанавливать привила определения взаимозаменяемости препаратов.
Также определяется формула установления цены по госзакупкам.
Как ранее писал NEWS.ru, руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова рассказала о трёх способах, с помощью которых можно исправить ситуацию в российской медицине.
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