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Президент России Владимир Путин подписал закон о взаимозаменяемости лекарств с учётом права правительства закупать не зарегистрированные в РФ препараты по решению врачебной комиссии.

Закон вступает в силу 1 марта 2020 года и наделяет правительство правом устанавливать привила определения взаимозаменяемости препаратов.

Также определяется формула установления цены по госзакупкам.

Как ранее писал NEWS.ru, руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова рассказала о трёх способах, с помощью которых можно исправить ситуацию в российской медицине.

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