Путин подписал закон о штрафах за умышленное поднятие цен на лекарства

https://static.news.ru/photo/1a638b4e-76b4-11ea-b781-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин утвердил законопроект о штрафах за незаконное поднятие цен на лекарственные препараты. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, будет установлен штраф в размере от 250 тысяч до 500 тысяч рублей. Составлять протоколы о подобных правонарушениях будут сотрудники Росздравнадзора.

Ранее российский лидер подписал законопроект об онлайн-продаже лекарств. Госдума рассматривала его в экстренном порядке из-за ситуации с коронавирусом. Об этом информировал NEWS.ru.