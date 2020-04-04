Путин подписал закон о штрафах за умышленное поднятие цен на лекарства

Президент России Владимир Путин утвердил законопроект о штрафах за незаконное поднятие цен на лекарственные препараты. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, будет установлен штраф в размере от 250 тысяч до 500 тысяч рублей. Составлять протоколы о подобных правонарушениях будут сотрудники Росздравнадзора.
Ранее российский лидер подписал законопроект об онлайн-продаже лекарств. Госдума рассматривала его в экстренном порядке из-за ситуации с коронавирусом. Об этом информировал NEWS.ru.
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