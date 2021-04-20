Путин подписал закон о приоритете детей силовиков при поступлении в вузы

https://static.news.ru/photo/ed256162-a1e0-11eb-b719-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин подписал закон о приоритете зачисления в вузы детей служащих МВД и Росгвардии.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, преимущество при поступлении дети силовиков смогут получить «при условии успешного прохождения вступительных испытаний».

В частности, закон предоставляет преимущественное право на зачисления в вузы, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии, детям сотрудников органов внутренних дел, детям граждан, проходящих службу по контракту в войсках нацгвардии, имеющих стаж службы более 20 лет, уволенных со службы в указанных органах и имеющих также стаж не менее 20 лет.

Изменения должны быть внесены в закон «Об образовании».

Авторами законодательной инициативы выступили главы думских комитетов по информполитике Александр Хинштейн, по образованию и науке Вячеслав Никонов и по безопасности Василий Пискарёв.

Ранее Владимир Путин подписал закон о государственной защите отдельных представителей силовых структур. На неё могут претендовать росгвардейцы, участвующие в спецоперациях разведчики и борцы с терроризмом.