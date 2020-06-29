Путин подписал указ о призыве на военные сборы находящихся в запасе россиян

https://static.news.ru/photo/f7a82a02-ba0a-11ea-842e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2020 году.

Как сообщается в указе, опубликованном на портале правовой информации, россиян пребывающих в запасе призывают для прохождения военных сборов в вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах госохраны и органах Федеральной службы безопасности.

Указ от 29 июня вступает в силу со дня опубликования.

Призыв граждан, которые прибывают в запасе, на военные сборы осуществляется ежегодно. Под действие приказа попадают все военнослужащие в запасе не достигшие шестидесяти лет. Срок прохождения мероприятия – два месяца. Сборы проходят в те сроки, которые согласовываются с исполнительной властью страны и определяются Министерством обороны. На срок, пока резервисты будут заняты на учениях, им сохранят заработную плату, которую они получают по месту работы. Для военнообязанных будет сохранено за ними рабочее место.

От военных сборов освобождаются служащие железнодорожного и авиационного транспорта, которые осуществляют перевозки, состав морских суден, входящих в речной флот и относящихся к рыбной промышленности, людей, занимающихся посевными и уборочными работами, педагогов. также не могут быть призваны и те, кто уволился с армии менее двух лет назад, кто проходит промежуточную или итоговую аттестацию, имеет от трёх несовершеннолетних детей, а так же граждане, проживающие за границей, пишет сайт «Призывник Солдат».

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