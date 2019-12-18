https://static.news.ru/photo/e92af7d2-2259-11ea-8537-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин на своей пресс-конференции ответил на вопрос о свободе Интернета. Он заявил, что российские власти не собираются закрывать доступ в Сеть.

По его словам, суверенный рунет не противоречит свободе. Соответствующий закон необходим только для защиты от отключения извне.

Свободный и суверенный интернет не противоречат друг другу. Суверенный нужен, чтобы защититься от отключения интернета извне. Смысл закона только в этом. Мы не движемся в сторону закрытия Интернета и не собираемся этого делать, — подчеркнул он.

Ранее глава государства сообщил, что его насторожили слова украинского лидера Владимира Зеленского, заявившего о возможности пересмотра Минских соглашений. По мнению российского лидера, пересмотр минских соглашений может завести ситуацию в тупик.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.