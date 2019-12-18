Президент Владимир Путин на своей пресс-конференции ответил на вопрос о свободе Интернета. Он заявил, что российские власти не собираются закрывать доступ в Сеть.
По его словам, суверенный рунет не противоречит свободе. Соответствующий закон необходим только для защиты от отключения извне.
Свободный и суверенный интернет не противоречат друг другу. Суверенный нужен, чтобы защититься от отключения интернета извне. Смысл закона только в этом. Мы не движемся в сторону закрытия Интернета и не собираемся этого делать, — подчеркнул он.
Ранее глава государства сообщил, что его насторожили слова украинского лидера Владимира Зеленского, заявившего о возможности пересмотра Минских соглашений. По мнению российского лидера, пересмотр минских соглашений может завести ситуацию в тупик.
NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.
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