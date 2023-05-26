Путин отказался оценивать вкус иван-чая Путин поймал бизнесмена Репика на скрытой рекламе иван-чая во время форума «Деловая Россия»

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия»

Председатель общественной организации «Деловая Россия» и основатель группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик на встрече предпринимателей с президентом России попросил Владимира Путина оценить вкус иван-чая, который производит его фирма. О своем продукте Репик рассказывал Путину в 2022 году на форуме «Сильные идеи для нового времени». Глава государства ушел от прямого ответа на вопрос и упрекнул бизнесмена в скрытой рекламе.

Попробовать удалось. Спасибо большое. То, чем занимается господин Репик Алексей Евгеньевич, это называется скрытая реклама. Но мы тем не менее все приветствуем, все собравшиеся здесь. Хотя каждый из собравшихся мог бы прорекламировать то, чем занимается, — ответил Путин.

В июле 2022 года Владимир Путин предположил, что иван-чай полезнее напитков вроде кока-колы и пообещал, что поручения по развитию производства отечественного напитка будут переданы в Минсельхоз. В Союзе производителей иван-чая к тому времени уже подготовили предложения по развитию производства напитка.

Уже через пять дней после заявлений Путина губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что в регионе в полтора раза увеличат объем производства иван-чая — с 200 до 300 тонн. Он заявил, что производители напитка смогут отправлять его на экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья благодаря мерам господдержки федерального уровня.