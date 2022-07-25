Губернатор Вологодской области пообещал напоить всю страну иван-чаем Губернатор Вологодской области рассказал о планах расширения производства иван-чая

Фото: R. Bala/blickwinkel/Global Look Press

В 2022 году в Вологодской области в полтора раза увеличат объем производства иван-чая — с 200 до 300 тонн, сообщил на оперативном совещании областного правительства губернатор Олег Кувшинников. По его словам, которые приводит ТАСС, производители напитка смогут отправлять его на экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья благодаря мерам господдержки федерального уровня. Поставлять его планируется в такие страны, как Индия и Китай.

В Череповце расположено самое крупное предприятие в стране, да и в мире по производству иван-чая. Объем производства в прошлом году составил 200 тонн, по итогам 2022 года ожидается более 300 тонн, — сказал Кувшинников.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время даст указания министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву по развитию производства отечественного напитка на основе иван-чая. Такое решение он принял на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени» после того, как к нему обратился Александр Хлынов из Союза производителей иван-чая. При этом он попросил собеседника уточнить, что из себя представляет иван-чай, и в шутку спросил, не является ли он грибом. Глава государства выразил уверенность, что растительный напиток намного полезнее кока-колы.