Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который подразумевает возвращение мест для курения в здания аэропортов.
Ранее NEWS.ru писал, что Совфед поддержал законопроект о возвращении мест для курения в транзитные зоны аэропортов. Однако обязательным условием стала непрозрачность стен курилок.
В январе 2019 года сенаторы выступили против возврата курилок в аэропорты. Они отметили, что в России доля курильщиков составляет 31%, а в Европе этот показатель равен 10–15%.
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