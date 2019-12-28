https://static.news.ru/photo/a3c8d5ee-2982-11ea-8a96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Philippe Lissac /GODONG/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который подразумевает возвращение мест для курения в здания аэропортов.

Ранее NEWS.ru писал, что Совфед поддержал законопроект о возвращении мест для курения в транзитные зоны аэропортов. Однако обязательным условием стала непрозрачность стен курилок.

В январе 2019 года сенаторы выступили против возврата курилок в аэропорты. Они отметили, что в России доля курильщиков составляет 31%, а в Европе этот показатель равен 10–15%.