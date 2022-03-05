Путин объявит о новых шагах по созданию единой системы поддержки семей

Президент России Владимир Путин обещал в ближайшее время объявить о новых шагах по созданию в стране единой системы поддержки семей. Речь идёт о мерах поддержки женщин во время беременности и выплатах на несовершеннолетних детей, передаёт ТАСС.

У нас задача стоит выработать единую, стройную, абсолютно понятную для всех систему поддержки [от] будущих мам до всех детей до 18 лет, — сказал Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний.

Президент добавил, что соответствующие меры готовятся и в ближайшее время он сообщит, какие следующие шаги в выстраивании этой стройной системы сделает правительство. По словам главы государства, тему он уже обсудил утром 5 марта и с социальным блоком, и с Министерством финансов.

С 1 февраля по поручению президента в России социальные выплаты были проиндексированы на 8,4%. В частности, повысился размер ежемесячных выплат семьям с детьми, увеличилось единовременное пособие при рождении ребёнка, а также материнский капитал. Так, маткапитал на первого ребёнка вырос до 524 тысяч рублей, а на второго и последующих — до 693 тысяч рублей.