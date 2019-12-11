https://static.news.ru/photo/5fd0454c-1b7d-11ea-905f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Президент России Владимир Путин на встрече с региональными уполномоченными по правам человека ответил на предложение об увеличении величины прожиточного минимума на сумму подоходного налога. Об этом сообщает ТАСС.

Вопрос, конечно, очень важный. Он чувствительный и социально значимый, не зря люди часто его задают, — заявил российский лидер.

Также он добавил, что выплачивая налоги с МРОТ, жители страны опускаются ниже прожиточного минимума. Поэтому Путин отметил, что не оставит данный вопрос без внимания.

Как ранее писал NEWS.ru, Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тысяч 130 рублей с 1 января 2020 года.