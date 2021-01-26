Путин не запланировал встречу по акциям 23 января с главами думских фракций

https://static.news.ru/photo/6c502d3a-5fc6-11eb-be92-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Государственной думы (в режиме видеоконференции) Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в рабочем расписании российского лидера пока не запланирована встреча с главами фракций Госдумы для обсуждения акций протеста, прошедших в стране 23 января.

Представитель Кремля таким образом прокомментировал заявление Геннадия Зюганова. Лидер КПРФ ранее призвал власти страны сделать выводы из событий 23 января и сообщил, что Путин согласился собрать глав думских фракций для обсуждения ситуации.

Пока [такой встречи] в графике нет, — подчеркнул Песков.

17 января на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево задержали оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию после лечения в Германии. Его обвиняют в уклонении от контроля уголовно-исполнительной инспекции в рамках условного срока. 18 января суд арестовал оппозиционера на 30 суток. В дальнейшем ему могут заменить условный срок на реальный, передаёт РИА Новости.

23 января во многих городах России прошли митинги в поддержку Навального. Глава сети штабов оппозиционера утверждает, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иностранным агентом) оценил численность протестующих в Москве в 50 тысяч человек, журналисты Reuters считают, что протестовать вышли 40 тысяч человек, в МВД говорят о четырёх тысячах.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил возбудить уголовное дело против Навального за использование несовершеннолетних в политических акциях. Привлечение детей к подобным мероприятиям осудили президент Владимир Путин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также глава СПЧ Валерий Фадеев.