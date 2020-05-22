Общество

Путин назвал сроки второй волны коронавируса в России

16:00, 22 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

России нужно помнить об угрозе второй волны заболеваемости коронавирусом. Как заявил президент Владимир Путин, она может случиться осенью, с октября по ноябрь.

Постепенно выходя из режимов ограничений, в которых мы в значительной степени еёе сегодня живем, нам нужно думать о том, о чём говорят специалисты и здесь присутствующие, и их коллеги за рубежом, о том, что может быть ещё и другая волна, — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что Минздрав должен быть готов к любому сценарию развития ситуации.

Ранее российский лидер заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России был зафиксирован 26 марта. В этот день прирост заражённых составил 24,1%. 21 мая этот показатель опустился до 3,5%, писал NEWS.ru.

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