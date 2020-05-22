Путин назвал сроки второй волны коронавируса в России

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Россия при установлении причин смертности основывается на единых международных требованиях, которые были разработаны ВОЗ, заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время обсуждения ситуации с коронавирусом.

По её словам, статистика РФ, в отличие от других государств, по заболеваемости и смертности имеет «сплошной и полицевой характер». А при установлении причин смертности мы используем единые международные требования, которые...