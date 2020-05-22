Путин назвал сроки второй волны коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/ddb4ceca-9c2d-11ea-a4e9-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
России нужно помнить об угрозе второй волны заболеваемости коронавирусом. Как заявил президент Владимир Путин, она может случиться осенью, с октября по ноябрь.
Постепенно выходя из режимов ограничений, в которых мы в значительной степени еёе сегодня живем, нам нужно думать о том, о чём говорят специалисты и здесь присутствующие, и их коллеги за рубежом, о том, что может быть ещё и другая волна, — цитирует его РИА Новости.
Он отметил, что Минздрав должен быть готов к любому сценарию развития ситуации.
Ранее российский лидер заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России был зафиксирован 26 марта. В этот день прирост заражённых составил 24,1%. 21 мая этот показатель опустился до 3,5%, писал NEWS.ru.