Путин назвал число предотвращённых преступлений в учебных заведениях

Правоохранители предотвратили более 100 преступлений в учебных заведениях страны, в том числе призыву через Интернет к суициду, заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции. По его мнению, для предупреждения подобных случаев, интернет-платформы должны соблюдать требования российских властей.

У нас 100 с лишним случаев предотвращено за последнее время вот таких возможных серьёзных преступлений в учебных заведениях, — сказал он.

В связи с этим он считает важным «приземление» интернет-платформ с требованием иметь в России свои представительства и подчиняться национальному законодательству.

Всё, что происходит в Интернете, должно подчиняться общим правилам человеческого бытия и моральным и юридическим правилам. Здесь нужно, конечно, только одно — соблюсти золотую середину, как во многих других вещах. Не подавлять свободу выражения, не подавлять свободу распространения информации в Интернете, но в то же время защищать общество от возможных негативных проявлений, — пояснил президент.

Путин добавил, что в случае необходимости Россия готова пойти на крайние меры, вплоть до фактической блокировки интернет-ресурсов.

Ранее Путин заявил, что за 11 месяцев текущего года в РФ предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 32 теракта. Как сказал глава государства, силовикам важно и дальше быть столь же эффективными в борьбе с терроризмом.