Путин сообщил о 32 предотвращённых за год терактах

Президент РФ Владимир Путин заявил, что за 11 месяцев текущего года в РФ предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 32 теракта. Силовикам важно и дальше быть столь же эффективными в борьбе с терроризмом, сказал глава государства в видеопоздравлении работников органов безопасности, размещённом на сайте телеканала «Звезда».

Сегодня сложная международная обстановка, характер и масштаб современных вызовов и рисков предъявляют к работе спецслужб повышенные требования. Прежде всего в решении вашей главной, приоритетной задачи: жёсткой и бескомпромиссной борьбе с терроризмом. За последние годы на этом сложном, крайне ответственном участке есть значимые успехи и в целом позитивная динамика, — подчеркнул президент.

Путин отметил, что в России удалось добиться серьёзного снижения террористической угрозы.

За 11 прошедших лет предотвращено более 200 терактов. А количество совершённых преступлений террористической направленности за этот период снизилось многократно. Подавляющее большинство подобных преступлений пресекается на стадии подготовки. <...> Это хороший результат, но проблем ещё много, — считает он.

Президент указал, что «важно и дальше действовать наступательно и эффективно».

Ранее стало известно, что экстремизм является прямой угрозой единству России, заявил Владимир Путин. Требуется жёстко пресекать любые проявления ксенофобии, социальной и религиозной вражды, не допускать вовлечения людей, особенно молодых, в противозаконную антигосударственную деятельность, подчеркнул глава государства.