Путин наградил Чайку орденом «За заслуги перед Отечеством»

https://static.news.ru/photo/6a5fe1b0-b7d6-11eb-9fad-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин наградил своего полпреда в СКФО Юрия Чайку орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства.

Кроме того, орден II степени получил губернатор Петербурга Александр Беглов. Президент отметил их большой вклад в жизнь страны.

За большой вклад в обеспечение деятельности президента РФ и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Чайку Юрия Яковлевича, — говорится в документе.

Чайка занял пост полпреда президента РФ в СКФО в январе 2020 года. В конце февраля он сообщил, что намерен искоренить коррупцию в подведомственном регионе. На протяжении 14 лет работы, с июня 2006 года, являлся генпрокурором России.

Ранее президент РФ Владимир Путин продлил своему представителю в Северо-Кавказском федеральном округе Юрию Чайке срок госслужбы. На своём посту бывший генпрокурор останется до 21 мая 2022 года.