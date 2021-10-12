Пушков возмутился навязыванием детям супермена-бисексуала

Сенатор Алексей Пушков выразил своё недовольство тем, что детям навязывают пропаганду ЛГБТ через популярных героев. Политик привёл в пример новый выпуск комиксов про супермена, где сын супергероя оказался бисексуалом. Об этом Пушков написал в своём Telegram-канале.

Вот так детям навязывают типологию поведения, а потом врут, что это их собственный выбор, — возмутился сенатор.

Издательство DC опубликует в ноябре выпуск, где авторы сделают акцент на личной жизни сына супермена Джонатана Кента.

Ранее британский прыгун в воду Том Дэйли призвал не пускать на Олимпийские игры страны, в которых действуют жёсткие законы против ЛГБТ-сообществ. Спортсмен убеждён, что необходимо принять суровые меры в отношении государств, где нарушаются права человека.

Дэйли считает своей миссией работу над изменением отношения к ЛГБТ-сообществам во всём мире. 27-летний Дэйли — олимпийский чемпион 2020 года и трёхкратный золотой медалист чемпионатов мира. Спортсмен является геем и не скрывает свою нетрадиционную сексуальную ориентацию.