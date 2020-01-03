Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российского сенатора Алексея Пушкова удивила реакция некоторых людей на его высказывание о том, что Техас нужно вернуть Мексике.

По его словам, некоторые люди не обладают чувством юмора и слишком серьёзно восприняли «предложение», несмотря на его абсурдность.

Это ответ на абсурдные разговоры об «украинском Крыме», — подчеркнул он.

Пушков также пояснил, что в вызвавшем споры твитте он использовал полемический приём Ad absurdum.

Ранее NEWS.ru писал, что российский сенатор ответил бывшему командующему сухопутными силами США в Европе Бену Ходжесу о принадлежности Крыма. Генерал назвал «фальшивыми и неприемлемыми» претензии Москвы на Крым и юг Украины.

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