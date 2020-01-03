https://static.news.ru/photo/7bd0adc8-2f9f-11ea-acfd-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российского сенатора Алексея Пушкова удивила реакция некоторых людей на его высказывание о том, что Техас нужно вернуть Мексике.

По его словам, некоторые люди не обладают чувством юмора и слишком серьёзно восприняли «предложение», несмотря на его абсурдность.

Это ответ на абсурдные разговоры об «украинском Крыме», — подчеркнул он.

Пушков также пояснил, что в вызвавшем споры твитте он использовал полемический приём Ad absurdum.

Удивительно, сколь многие не понимают смысла cказанного, лишены чувства юмора и на полном серьезе обсуждают предложение вернуть Техас Мексике. Не видя, что оно намеренно абсурдно. Это ответ на абсурдные разговоры об «украинском Крыме». Ad absurdum - известный полемический приём. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 5 января 2020 г.

Ранее NEWS.ru писал, что российский сенатор ответил бывшему командующему сухопутными силами США в Европе Бену Ходжесу о принадлежности Крыма. Генерал назвал «фальшивыми и неприемлемыми» претензии Москвы на Крым и юг Украины.