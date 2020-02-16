https://static.news.ru/photo/d2d40014-50bc-11ea-9973-fa163e074e61_660.jpg Оксана Пушкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Государственной думы Оксана Пушкина прокомментировала слова протоиерея Димитрия Смирнова, который назвал женщин, состоящих в гражданском браке, «бесплатными проститутками». По её словам, священник «хайпует» на глупостях и оскорблениях.

Она напомнила, что даже политические структуры со временем начали меняться и признавать ошибки. Одновременно с этим слова представителя РПЦ особенно неприятны, написала политик в своём Telegram-канале.

В церковные дела не вмешиваюсь, но соболезную сотрудникам патриархии, которые вынуждены зачем-то оправдывать высказывания своего самого одиозного представителя. Весь этот процесс набрасывания ладана на вентилятор не красит ни самого господина Смирнова, ни его защитников, — подчеркнула она.

Ранее NEWS.ru сообщал, что протоиерей Димитрий Смирнов назвал гражданских жён «бесплатными проститутками». Священники уверены, что женщины «сами не понимают», что такое брак. По его словам, в России мужчины, женатые гражданским браком, не считают женщин за жён. Позднее он отказался извиняться за эти слова, так как уверен, что сказал абсолютную правду, поскольку с сожительницами «обращаются как с мусором».

В Русской православной церкви заявили, что священник не преследовал цель оскорбить женщин. Таким образом отец Димитрий пытался привлечь внимание к безответственности мужчин, которые проживают с женщинами без регистрации брака.