Пушкина обратилась в Генпрокуратуру по делу «против геев»

https://static.news.ru/photo/8396ca10-03f2-11eb-90d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущая и заместитель главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина написала письмо генеральному прокурору Игорю Краснову. Её обращение касается планов СК об аресте двух одиноких отцов, которые прибегли к процедуре экстракорпорального оплодотворения и услугам суррогатной матери.

Информация о расследовании появилась в СМИ 30 сентября. Сообщалось, что СК планирует арестовать мужчин, воспользовавшихся услугами суррогатной матери, в рамках уголовного дела о торговле детьми. По имеющимся от источников сведениям, мужчины не могли быть донорами, так как «являются лицами нетрадиционной ориентации». Поэтому предполагается, что их могут обвинить в покупке детей. Данные сведения ещё не получили официального подтверждения.

Пушкина назвала действия СК неконституционными. Она напомнила, что мужчины и женщины обладают равными правами, что следует из 19-й статьи Конституции РФ. Депутат призвала Краснова отнестись к возникшей ситуации неравнодушно. Телеведущая отправила запрос в надзорный орган, чтобы детей не изъяли и не поместили в интернаты. Пушкина заметила, что одинокие отцы ни в чём не виноваты и их нужно защитить от мракобесия и бесправия.

Кроме того, депутат сообщила о действующем приказе Министерства здравоохранения № 107Н, согласно которому одинокий мужчина не может быть донором при оплодотворении. По её мнению, должен быть закон, соответствующий Конституции. Пушкина заметила, что в ГД есть комитет по охране здоровья, у которого существует проект, регулирующий проведение ЭКО. Однако он не продвигается. Депутат сказала, что это неудивительно, учитывая влияние РПЦ. Именно этот правовой пробел и приводит к ситуациям, когда у родителей нетрадиционной ориентации угрожают отобрать детей.

РПЦ ведёт большую работу по сохранению истории и традиций России, но в вопросах развития биотехнологий лучше прислушиваться к научному сообществу. У нас светское государство, где все решения должны приниматься в строгом соответствии с законом. Я считаю происходящее вопиющим нарушением прав не только отцов, но и детей, старшие из которых в следующем году должны пойти в школу, — цитирует депутата РБК.

Как ранее писал NEWS.ru, патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает необходимым инициировать общественное обсуждение с участием конфессий законопроекта об изъятии детей из семей в экстренном порядке. Письмо предстоятель Русской православной церкви направил председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Он отмечает, что проблема необоснованного вмешательства органов опеки в жизнь семьи и изъятия детей существует уже давно и РПЦ не раз обращала внимание на это. При этом вносимые поправки могут лишь усугубить ситуацию.