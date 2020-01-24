https://static.news.ru/photo/a7327e88-3ea9-11ea-9a49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У российских психологов появился новый тип клиентов. Это молодой человек в возрасте от 20 до 30 лет, абсолютно не приспособленный к реальной жизни. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru российский психолог, основатель Центра рациональной психологии Михаил Хорс. Таких пациентов становится все больше. Обычно их приводят к психологу мамы, и жалуются, что взрослый человек ведёт себя как ребёнок.

Это так называемое поколение «снежинок», сообщает Хорс. Как частички снега она красивые, самобытные, но очень нежные. Малейшие неприятности могут спровоцировать у них депрессию.

Ранимые юноши и девушки в возрасте от 20 до 30 лет являются частью поколения Y (рожденные с 1980 по 2000 годы). Они появились на свет в тяжелые для страны 90-е годы, когда многие россияне были заняты выживанием.

Родители стремились защитить детей от ужасов окружающего мира, выбирая так называемое soft (англ. «мягкий», — NEWS.ru) воспитание — насыщенное любовью с полным отсутствием запретов. Многие из них были на домашнем обучении или получали образование в частных школах, где к детям был индивидуальный подход.

Выходя в реальный мир, где есть много ограничений, серьёзная конкуренция, агрессия, такие люди впадают в депрессию. У них в голове много провальных установок. Например— все должны меня понимать, всё должно быть по-моему, — рассказал Хорс.

Уровень социализации «снежинок» остается на уровне 15-16-ти лет — на 10 лет ниже фактического возраста. Чаще всего они живут с родителями и не стремятся создать собственную семью. Несмотря на высокий уровень знаний и развитый интеллект, им также сложно реализоваться в профессии. Главная причина — полная неспособность контактировать с людьми.

Психолог приводит пример, когда работодатель не успел оплатить сотруднику парковку, и последний молча пишет заявление об уходе и увольняется. У таких людей отсутствует способность эффективно коммуницировать с обществом, выдерживать столкновение с неприятностями.

Ранее Министерство просвещения РФ сообщило о разработке программы по развитию социально-эмоциональных навыков учащихся российских школ. В ходе реализации программы школьников научат контролировать свои негативные эмоции и правильно распознавать эмоции окружающих. Также готовящийся документ предполагает воспитание «эмоционально зрелых личностей».