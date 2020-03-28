https://static.news.ru/photo/38b658b2-7185-11ea-a3dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Психологи предупредили, что одна неделя самоизоляции может привести к депрессии из-за непривычного образа жизни и нехватки общения.

По словам старшего научного сотрудника Института психологии РАН Ольги Маховской, неделя является коротким сроком, однако за это время люди успевают пройти несколько фаз — от радости от неожиданного отдыха до чувства, что их арестовали.

Если вдруг обойдётся только этими каникулами, то люди выйдут «на свободу» с большой радостью. Это воспринимается именно как выход на свободу, а не как завершение каникул, — подчеркнула она.

При этом Маховская отметила, что не стоит надеется, что карантин ограничится семью днями — лучше настроиться на «долгосрочное преодоление трудностей».

Чтобы избежать депрессии, стресса и даже одичания, следует как можно чаще совершать телефонные и видеозвонки родственникам и друзьям, передаёт РИА Новости.

Ранее психологи рассказали NEWS.ru, как сохранить добрые семейные отношения в условиях карантина. Неожиданно появившаяся возможность побыть вместе представляет серьёзную опасность, но не для всех семей, а лишь для некоторых.