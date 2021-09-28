Психолог рассказала, можно ли мотивировать ребёнка учиться с помощью денег

Когда родители пытаются давать ребёнку деньги за хорошие оценки в школе, у таких детей пропадает мотивация учиться ради знаний и остаётся лишь материальный интерес. При этом шантажировать деньгами нельзя, так как в будущем это чревато психологическими проблемами. Об этом «Москве 24» рассказала детский и семейный психолог Наталия Наумова.

Отметка — это оценка знаний, то, как ребенок подготовился, как выступил. Когда ребёнок учится, важно, чтобы у него была мотивация получать не оценку из-за денег, а знания. В противном случае мы даём подмену, — объяснила эксперт.

Она считает, что ребёнку деньги на карманные расходы всё же необходимы. Их можно выдавать небольшими суммами уже с первого класса раз в неделю. Такой подход постепенно приучит ребёнка к тому, как планировать свои расходы.

По словам психолога, сначала ребёнок будет покупать всё подряд, потом поймёт, что для получения желаемого необходимо копить и откладывать. Это постепенно готовит его к взрослой жизни, так как в будущем ему будут платить зарплату и важно уже с раннего возраста научиться грамотно распоряжаться деньгами.

Однако сумма, которую родители дают ребёнку на карманные расходы, может быть разной — всё зависит от доходов семьи. Главное, чтобы на эту сумму не влияло поведение ребёнка, его успеваемость, — отметила Наумова.

При этом шантажировать ребёнка карманными деньгами при плохой успеваемости или тем, что он вам нагрубил, не стоит. Он должен понимать и чувствовать, что финансово защищён, иначе это грозит психологическими проблемами в будущем, заключила психолог.

Ранее автор детской литературы Ирина Лисова рассказала, что самым эффективным инструментом финансового просвещения для детей станет художественная и учебная литература.