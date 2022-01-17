Психолог рассказала, как женщине обеспечить свою безопасность на свидании

На свидании женщине, чтобы избежать серьёзных последствий, следует обратить внимание, подвергает ли её мужчина эмоциональному насилию, предупредила психолог Лорелла Гальцова в разговоре с «Газетой.Ru». Оно может выражаться в презрительных оценках, навязчивости, ревности и претензиях. При этом важно уверенно отстаивать свои границы, если это потребуется, сказала психолог.

Гальцова рекомендует для первых встреч выбирать места, где в случае чего придут на помощь окружающие. А при нарушении личного пространства она посоветовала сразу выразить несогласие и уйти.

Очень важно демонстрировать своё спокойствие и уверенность. Когда вам нужно защищать свои границы или даже спасать жизнь, ни о какой мягкости и кротости не может идти речи. Быть хорошей девочкой — это опасное состояние, — сказала Гальцова.

Женский психолог Яна Валовая, едва не пострадавшая от афериста, бывшего в розыске в другой стране, посоветовала перед встречами с незнакомцами предупреждать подруг. А в случае если преступление произошло, обратиться в полицию, чтобы защитить потенциальную новую жертву.

Сейчас в некоторых кафе и общественных пространствах действует проект «Позовите Галю!», защищающий посетительниц от нежелательного внимания. Услышав эту кодовую фразу, сотрудники сопроводят к такси или вызовут полицию.

Ранее стало известно, что бизнесмен Сергей Свешников, девять дней насиловавший похищенную девушку в Нижегородской области, увёз её с их первого свидания. В отношении похитителя возбуждено уголовное дело, которое взял на особый контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.