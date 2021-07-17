Психолог рассказала, как выиграть спор с коллегой в офисе за кондиционер

Психолог Марина Гладышева в беседе с NEWS.ru дала рекомендации, как вести себя с коллегами при спорах за кондиционер.

По словам специалиста, в коллективе всегда надо стараться договариваться. Кому-то из сотрудников может казаться в офисе жарко, а кто-то, наоборот, боится простудиться и поэтому отключает его. Иногда такое недопонимание может перейти в конфликт, даже в открытый.

Как считает психолог, в таких случаях лучше не ссориться, а проявить дипломатию и договориться, поскольку угрозы коллегам чреваты последующей расплатой.

Людям свойственно помнить обиду. И когда вам в будущем захочется открыть форточку, то вам могут это припомнить, вплоть до увольнения, — пояснила Гладышева.

Как бы комичной эта ситуация не выглядела на первый взгляд в зависимости от коллектива она может обернуться неоднозначными последствиями. Сколько людей, столько и вариаций в этой ситуации, считает эксперт.

Марина Гладышева также добавила, что сейчас в период пандемии у многих людей обострились психологические проблемы. Некоторые очень бояться заболеть коронавирусом и считают, что простуда может ослабить организм и сделать его уязвимым перед смертельным вирусом.

Ранее учёный рассказал, когда нельзя использовать кондиционер.