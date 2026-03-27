Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 06:15

Психолог рассказала, как «материнская изоляция» в декрете истощает женщину

Психолог Шегрен: эмоциональное истощение женщины в декрете снижает либидо

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Эмоциональное истощение женщины, находящейся в декрете, может привести к снижению либидо, заявила NEWS.ru психолог, гештальт-терапевт, кризисный терапевт Надежда Шегрен. По ее словам, такое состояние способно спровоцировать кризис в отношениях.

В России отпуск по уходу за ребенком до сих пор остается женским делом. И даже когда семья хочет поступить иначе, давление окружения нередко берет свое. Стереотип, что мать должна быть рядом с ребенком, а отец — зарабатывать, сидит в нас очень глубоко. Материнская изоляция — это когда женщина после родов постепенно теряет себя как личность и выпадает из жизни, которую знала раньше. Нет разговоров со взрослыми, нет времени на себя, нет ощущения, что ты человек, а не функция. Когда женщина истощена и одинока, то ее либидо снижается, потому что близость требует сил, а их нет. Пара перестает быть парой и превращается в двух соседей по общей усталости, — пояснила Шегрен.

Она отметила, что в моменты усталости возникает ощущение, которое многие принимают за охлаждение чувств. По словам психолога, разделение декретного отпуска — не модный тренд, а важный фактор для сохранения отношений после рождения ребенка.

Ранее семейный психолог Ольга Романив заявила, что мужчины заводят романы на стороне из-за неудовлетворенности в отношениях, кризиса среднего возраста или желания острых ощущений. По ее словам, в возрасте 40–50 лет мужчины часто переосмысливают свою жизнь и стремятся доказать свою привлекательность и молодость.

психологи
женщины
советы
семьи
Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России обновили правила диспансеризации женщин
Россиянка продала ношенные в бане трусы за десятки тысяч рублей
Обезоружили и захватили взвод ВСУ: успехи ВС РФ к утру 27 марта
Рой из почти 100 дронов атаковал Россию посреди ночи
Овечкин забросил три шайбы в матче НХЛ впервые за четыре месяца
Рютте уличили в заигрывании с Трампом и попытке прибиться к переговорам
«В четыре-пять раз»: Трамп подсчитал, была ли выгодной операция в Венесуэле
В Белоруссии создали мороженое со вкусом драника
Стало известно, сколько дронов сбили при новой атаке ВСУ на Ленобласть
Россиянам рассказали, какое поколение больше всего заботится о здоровье
Слухи о романе с Исаковой, дочь с ДЦП, мнение об СВО: где сейчас Бондарчук
Психолог дала совет парам, которые откладывают рождение детей
Защита Тимура Иванова вновь обжаловала приговор
Марш-бросок российских бойцов решил исход боя в зоне СВО
Коуч ответила, откуда на самом деле берется выгорание
Психолог рассказала, как «материнская изоляция» в декрете истощает женщину
Череповецкая промзона попала в центр атаки беспилотников
Пленный рассказал, как заключенных на Украине вынуждают идти на фронт
В Госдуме раскрыли важные для молодежи детали отчета правительства
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 марта
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.