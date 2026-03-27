Психолог рассказала, как «материнская изоляция» в декрете истощает женщину

Эмоциональное истощение женщины, находящейся в декрете, может привести к снижению либидо, заявила NEWS.ru психолог, гештальт-терапевт, кризисный терапевт Надежда Шегрен. По ее словам, такое состояние способно спровоцировать кризис в отношениях.

В России отпуск по уходу за ребенком до сих пор остается женским делом. И даже когда семья хочет поступить иначе, давление окружения нередко берет свое. Стереотип, что мать должна быть рядом с ребенком, а отец — зарабатывать, сидит в нас очень глубоко. Материнская изоляция — это когда женщина после родов постепенно теряет себя как личность и выпадает из жизни, которую знала раньше. Нет разговоров со взрослыми, нет времени на себя, нет ощущения, что ты человек, а не функция. Когда женщина истощена и одинока, то ее либидо снижается, потому что близость требует сил, а их нет. Пара перестает быть парой и превращается в двух соседей по общей усталости, — пояснила Шегрен.

Она отметила, что в моменты усталости возникает ощущение, которое многие принимают за охлаждение чувств. По словам психолога, разделение декретного отпуска — не модный тренд, а важный фактор для сохранения отношений после рождения ребенка.

Ранее семейный психолог Ольга Романив заявила, что мужчины заводят романы на стороне из-за неудовлетворенности в отношениях, кризиса среднего возраста или желания острых ощущений. По ее словам, в возрасте 40–50 лет мужчины часто переосмысливают свою жизнь и стремятся доказать свою привлекательность и молодость.