Психолог рассказала, как избежать ссор с близкими за новогодним столом Психолог Лобанова посоветовала не обсуждать за новогодним столом темы денег и имущества

Во время новогоднего застолья лучше избегать обсуждения денег и имущества, рассказала «Известиям» медицинский психолог «СМ-Клиники» Диана Лобанова. По ее словам, в особенности это касается пожилых людей, поскольку они часто устают от подготовки к празднику и становятся раздражительными.

Если это касается пожилых родственников, то часто от переутомления и новогодних хлопот у них может быстро испортиться настроение, поэтому с ними необходимо вести себя уважительно, сдержанно и не обсуждать темы, которые могут быть заведомо травматичные для них, — сказала Лобанова.

Психолог посоветовала в разговоре с родственниками и близкими, поднимающими острые темы, мягко переключать их внимание на праздничные разговоры. Кроме того, по ее словам, не следует напоминать о возможных старых детских обидах по отношению к родителям и негативных случаях из жизни.

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