Психолог рассказал, как провести корпоратив без инцидентов

Руководство компании должно продумывать систему «неявного» контроля на корпоративах, чтобы мероприятия проходили без неприятных инцидентов, считает социальный психолог Алексей Рощин. В беседе с NEWS.RU он перечислил ряд мер, которые могут помочь сделать праздник безопасным. Накануне стало известно, что продюсера телеканала «Пятница» обвинили в домогательствах на новогодней вечеринке.

Нельзя корпоратив пускать на самотёк. Многие руководители считают, что коллективу сделали одолжение — что-то там выкупили, дали денег, и на этом всё. А что случилось на корпоративе их не касается — все люди взрослые. На самом деле, если случится происшествие, то тень ляжет на репутацию компании. И соответственно нужно продумать систему «неявного» контроля за происходящим, — сказал Рощин.

По его словам, одной из мер может стать негласное назначение двух-трёх сотрудников мужского пола для выявления на корпоративе лиц, перебравших с алкоголем. Психолог отметил, что этим людям необходимо заранее назначить компенсацию. В качестве ещё одной меры Рощин предложил регулировать соотношение слабого и крепкого алкоголя, а также заказывать на праздник больше закусок и меньше спиртного.

По мнению эксперта, на корпоративе необходимо создать весёлую и расслабляющую атмосферу, чтобы сотрудники могли увидеть друг друга по-новому.

На корпоративах нужно максимально сокращать официальную часть, чтобы людям больше времени дать для общения. Неправильная форма корпоратива — когда руководство празднует отдельно — это создаёт кастовость и отчуждение. Тут лучше опыт западных корпораций, где празднуют все вместе, — добавил Рощин.

Он также посоветовал не злоупотреблять при организации корпоратива играми и не собирать с подчинённых деньги на проведение праздника.

Ранее сообщалось, что продюсера телеканала «Пятница» Сергея Ушакова обвинили в домогательствах на новогоднем корпоративе телеканала. Отдыхавшая в клубе, где проходила вечеринка, Екатерина Романова, заявила, что сотрудник телеканала надругался над ней. Позже издание Super опубликовало в Telegram-канале заявление компании, в котором говорится, что продюсер отстранён от работы.