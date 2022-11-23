Психолог предостерегла россиян от просмотра видео ВСУ с казнью военных Психолог Леднева назвала опасным для психики видео ВСУ с казнью российских военных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Видео ВСУ с расстрелами российских солдат опасны для психики и созданы для того, чтобы деморализовать населения России, рассказала «360» психолог Надежда Леднева. По ее словам, просмотр такого контента способен обострять психосоматические заболевания и повышать уровень тревожности. Чтобы сберечь свою психику, специалист посоветовала воздержаться от просмотра подобных видео, сделав выбор в пользу коротких новостных сводок.

Они снимают казни с очень точным психологическим расчетом. Это делается для того, чтобы деморализовать население <...> Я бы не рекомендовала просмотр данного контента. Лучше смотреть короткие новостные сводки, чтобы быть в курсе событий, — посоветовала Леднева.

Психолог уточнила, что просмотр контента наподобие видео с расстрелом российских военных способен вызвать чувство тревоги, агрессии и апатии. Также это может спровоцировать панические атаки и тяжелые депрессивные состояния, предупредила эксперт.

Ранее в Telegram-каналах стали распространять видео, на одном из которых, как утверждалось, украинские солдаты кладут на землю сдавшихся в плен российских военных, а на втором с беспилотника показаны их тела на залитой кровью земле.

После этого МИД РФ потребовал от международных организаций осудить расстрел российских военнопленных бойцами ВСУ, а также провести тщательное расследование по факту произошедшего. Представитель ведомства Мария Захарова назвала видеокадры вероятного расстрела пленных доказательством преступлений «украинских неонацистов». Она обвинила Украину в нарушении международного права, в том числе Женевской конвенции, и других нарушениях международных документов о правах человека.