09 февраля 2026 в 11:31

Психолог поделилась способом продуктивно начать день

Психолог Пуля: утренняя привычка заправлять постель повышает работоспособность

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Утренняя привычка заправлять постель может существенно повысить продуктивность и настроение, заявила «Газете.Ru» психолог Светлана Пуля. Такой короткий ритуал посылает мозгу важный сигнал, помогающий взяться за дела.

Казалось бы, мелочь: встать и аккуратно расправить простыню. Но именно этот короткий ритуал может задать тон всему дню. Первое действие дня посылает мозгу важный сигнал: «День начался, я действую». Выполнив простую задачу сразу после подъема, человек уменьшает склонность к промедлению и повышает готовность браться за следующие дела, — объяснила Пуля.

По ее словам, это не просто метафора, а реальный поведенческий механизм. Помимо этого, заправленная кровать заметно снижает визуальный хаос. Когда взгляду не за что зацепиться среди порядка, мозг получает меньше отвлекающих сигналов. Это высвобождает его «исполнительные» ресурсы, отвечающие за концентрацию и планирование, пояснила эксперт.

Ранее сомнолог Михаил Полуэктов заявил, что яркий искусственный свет по утрам поможет проснуться и настроиться на продуктивность. Он отметил, что зимняя лень — природный механизм.

