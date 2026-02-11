Психолог озвучила неприятную правду о реальности дружбы мужчины и женщины

Дружба между мужчиной и женщиной часто таит в себе скрытый подтекст, заявила NEWS.ru психолог Милана Орехова. По ее словам, разнополые отношения часто сопровождаются эмоциональной привязанностью и надеждами.

Вопрос о возможности дружбы между мужчиной и женщиной регулярно поднимается в обществе и каждый раз вызывает полярные реакции. Кто-то уверенно ответит «конечно, да», кто-то столь же уверенно скажет «нет». Но здесь важно учитывать один важный нюанс: в разнополых отношениях почти всегда присутствует скрытый подтекст. Он может быть неосознанным, вытесненным, рационализированным, но полностью игнорировать его — это заниматься самообманом. Нереализованное влечение, эмоциональная зависимость, ожидание «а вдруг когда-нибудь» нередко выглядят как дружеская близость, — поделилась Орехова.

Она подчеркнула, что не каждая дружба между мужчиной и женщиной обречена на провал. Однако, по словам Ореховой, такие отношения требуют искренности, прежде всего, с самим собой. Психолог пояснила, что пока оба участника четко осознают цель своей связи, в ней меньше иллюзий и яснее видны личные границы.

Если рассматривать дружбу как самостоятельную форму отношений, не опирающуюся ни на прошлую близость, ни на совместные цели, ни на общую деятельность, то такие связи между полами встречаются крайне редко. Чаще всего она возникает внутри других контекстов: работы, учебы, общего проекта, бывших романтических отношений или совпадения интересов, например, спорта. Уже внутри этих рамок формируется доверие, поддержка и общение, — добавила Орехова.

