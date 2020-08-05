Психолог объяснила стремление россиян к увольнению

https://static.news.ru/photo/e659941a-d707-11ea-a5d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / photo-poster/Global Look Press

Доцент Московского финансово-юридического университета, психолог Елена Скрипачёва объяснила, почему россияне уходят от своих работодателей. Существенную роль в этом играют снижение зарплаты при увеличении нагрузки и вызываемые на фоне этого стресс и депрессия.

Сейчас произошло некоторое сокращение на предприятиях в целом, и на одного сотрудника теперь накладываются обязанности трёх сотрудников, а зарплата остаётся прежней. Конечно, очень многих это не устраивает. Так как идёт слишком большая физическая, моральная и эмоциональная нагрузка. Во многих компаниях к тому же усилилась система штрафов, — объясняет Скрипачёва.

Отчасти решить проблему помогли бы корпоративные психологи. Однако работодатели не стремятся приглашать таких специалистов для работы с внутренними проблемами сотрудников. Их нанимают лишь для проведения тренингов по улучшению работы в коллективе или для обучения работе с клиентами компании.

Многие работодатели если и привлекают психолога к работе в компании, то для того, чтобы он дал тренинг на тему решения конфликтов в коллективе, или работы с клиентами, или корпоративной культуры, но никто не привлекает психологов для профилактики стресса. А это бич, и этот бич приводит к депрессиям. Порядка 1% россиян обращаются в клиники именно с депрессиями, — уточняет Скрипачёва.

Она также отметила, что ситуацию усугубляет и сама политико-экономическая ситуация в стране. Хоть и не все граждане пристально следят за новостями, но «это происходит фоном, и люди находятся в хроническом стрессе, а техник работы со стрессом или его профилактики многие не знают».

Также на эмоциональное состояние сотрудников и на их решение уволиться влияет то, что многие трудятся на нелюбимой работе. Это происходит потому, что после вузов молодые люди стремятся быстрее найти заработок, чтобы отдать долг родителям за платное обучение, и зачастую им «подворачивается» совсем не то, о чём они мечтали.

И вследствие этого развивается синдром отложенной жизни, когда они откладывают свою собственную жизнь на потом, после того как заработают деньги, — объясняет Скрипачёва.

По её данным, ежегодно 8 млн россиян обращаются за помощью в психиатрические клиники из-за того, что не могут справиться с депрессиями, тревожностью, паническими атаками.

Ранее сервис «Работа.ру» провёл исследование, согласно которому более 30% россиян рассказали, что увольняются с работы по причине того, что им не повышают зарплату. 15% уходят с работы из-за профессионального выгорания и стресса, ещё 13% — из-за отсутствия карьерного роста, писал NEWS.ru.