Психолог объяснила, почему некоторые автомобилисты часто меняют машины Психолог Пуля: некоторые люди часто меняют машины, чтобы повысить самооценку

Некоторые автовладельцы часто меняют машины, чтобы повысить самооценку и статус или продемонстрировать окружающим успех, заявила «Авто Mail» психолог Светлана Пуля. Это может быть неосознанно, уточнила эксперт. Кроме того, за покупкой автомобиля может скрываться жажда новизны и стремление получить приятные эмоции.

Покупая новую машину и садясь в нее в первый раз, человек получает выброс дофамина. Запах кожи, блестящие панели и новая электроника активируют дофаминовую систему, даря человеку ощущение счастья. Но дофамин быстро адаптируется, а радость от новинки постепенно утихает. Это называется гедонистической адаптацией, — объяснила Пуля.

После нескольких лет автомобиль перестает быть новым для владельца и у него может начаться цикл покупок. Психолог предупредила, что привычка обновлять машину может перерасти в зависимость. В некоторых случаях люди часто покупают автомобили с целью избежать ощущения неудачи или старения, добавила эксперт.

Ранее невролог Светлана Александрова заявила, что частые импульсивные покупки могут указывать на психологическое заболевание — ониоманию. По ее словам, это расстройство можно вылечить медикаментозным способом. Однако такая терапия будет эффективна исключительно в рамках комплексного подхода.