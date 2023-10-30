Психолог объяснила мотивы людей, стремящихся погрузиться в прошлое Психолог Митрохина: люди погружаются в прошлое в поисках стабильности

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Современное перенасыщение информацией и быстрота изменений в жизни способствуют возникновению состояния хронического стресса, и справиться с ним многие стремятся, возвращаясь мыслями и чувствами в прошлое, рассказала в беседе с РИАМО практический психолог Елена Митрохина. По ее словам, такое поведение создает у людей ощущение стабильности, релаксации и романтики.

Мы устаем от постоянной скорости и хаоса, и поэтому стремимся найти уютное убежище в уже минувших временах, <...> восхищаемся людьми, искусством и культурой прошлого века. Мы видим, как они жили и работали, какую мебель использовали, как одевались и как отдыхали, — рассказала психолог.

При этом, по ее словам, несмотря на приятные ностальгические воспоминания, важно не забывать, что время идет вперед. А возможность вернуться в прошлое можно использовать время от времени. В этом помогают фильмы, книги, музыка и личные истории из жизни.

Ранее психолог Константин Никулин посоветовал простой метод борьбы с желанием вернуться к экс-возлюбленному, позвонить или просто написать ему. Для этого, по словам эксперта, можно составить список максимально отрицательных моментов из совместной жизни.