Психолог объяснила, как вернуть маленьким детям веру в Деда Мороза Психолог Мухаметянова: веру детей в Деда Мороза необходимо поддерживать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

До шести-семи лет дети искренне верят в Деда Мороза и эту веру необходимо поддержать, говорит NEWS.ru детский психолог Елена Мухаметянова. Если же ребенок старше семи-восьми лет, то скрывать правду не стоит, уверяет она. Однако сделать это нужно очень мягко и деликатно.

При этом необходимо учитывать, насколько эмоционально он воспримет информацию. Оцените эмоциональное состояние ребенка. По его ответам вам сразу станет понятно, готов ли он узнать правду именно сейчас. Если же чувствуете, что ребенок расстроен, напряжен, он вот-вот расплачется, то говорить ему истинную правду прямо сейчас все же не стоит, — отмечает Мухаметянова.

В таком случае психолог советует, наоборот, успокоить ребенка. Можно сказать, что Дед Мороз все-таки существует, у него есть своя резиденция в Великом Устюге, так что к нему всегда можно съездить в гости.

Веру детей младше семи лет специалист советует поддерживать. Можно сказать, что Дед Мороз сегодня сильно занят и попросил вас передать подарок за него. Можно добавить, что детей много, а Дед Мороз и Снегурочка не успевают прийти к каждому в дом, поэтому находят себе помощников в лице мамы и папы.

И, главное, запомните, поддерживая веру в Деда Мороза, мы не обманываем детей, а лишь поддерживаем их веру в чудо. А это способствует развитию их фантазии, воображения, помогает сохранить в сердце самые теплые моменты из детства, — говорит психолог.

Ранее клинический психолог Маргарита Алексеева рассказала, как вера в Деда Мороза поможет уговорить ребенка сделать уборку в комнате. Она советует подарить ему подарок и сказать, что таким образом Дед Мороз хочет отблагодарить за порядок. По мнению психолога, такой способ будет интересным и небанальным. А в преддверии Нового года этот способ привнесет немного волшебства в жизнь ребенка.