Психолог раскрыла «волшебный» способ заставить ребенка убрать в комнате Психолог Алексеева: заставить ребенка убраться в комнате можно с помощью подарка

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Клинический психолог Маргарита Алексеева рассказала, что заставить ребенка сделать уборку в комнате можно с помощью подарка. В беседе с NEWS.ru эксперт посоветовала родителям сказать детям, что таким образом Дед Мороз хочет отблагодарить их за порядок.

Для детей можно положить подарки в комнате среди игрушек. Если ребенок маленький, то можно насыпать дорожку к подарку из конфетти. Если конфетти будут белые, то можно даже сказать, что это приходил Дед Мороз. И проговорить, например, что Деду Морозу очень понравился порядок в комнате и в игрушках, который ребенок вместе с вами навел накануне, поэтому он и решил подарочек положить здесь, — объяснила Алексеева.

По мнению психолога, такой способ будет интересным и небанальным. А в преддверии Нового года привнесет немного волшебства в жизнь ребенка.

Ранее детский психолог Наталья Наумова рассказала, что новогодний подарок не должен разочаровать ребенка, поэтому к его выбору нужно подойти со всей ответственностью. По ее словам, маленькие дети любят сюрпризы, поэтому при выборе подарка важно учитывать хобби ребенка. Для мальчиков подойдут конструкторы LEGO, военная или строительная техника, самолеты и машины, а для девочек — куклы, отметила эксперт.