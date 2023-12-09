Психолог назвала лучшие новогодние подарки для детей Психолог Наумова: родителям нужно учитывать хобби детей при выборе подарка

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Новогодний подарок не должен разочаровать ребенка, поэтому к его выбору нужно подойти со всей ответственностью, рассказала NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова. По ее словам, маленькие дети любят сюрпризы, поэтому при выборе подарка важно учитывать хобби ребенка. Для мальчиков подойдут конструкторы LEGO, военная или строительная техника, самолеты и машины, а для девочек — куклы, отметила эксперт.

Здорово вместе написать письмо Деду Морозу, так родители узнают, что ребенок хочет получить и постараться это подарить. Можно с ребенком поговорить, если он постарше и не верит в Деда Мороза. Для маленьких детей важно волшебство, мечта, важно преподнести сюрприз, чтобы подарок под елку принес Дед Мороз, — сказала Наумова.

Психолог отметила, что подростки зачастую сами часто выбирают подарки и просят лишь денежную сумму, чтобы его купить. По словам Наумовой, они предпочитают гаджеты и аксессуары к ним, например, колонки или наушники. Многие подростки любят технику, но в первую очередь родителям важно обращать внимание на их увлечения.

Ранее психолог заявила, что при выборе новогоднего подарка важно четко знать, что любит ваша вторая половинка, и отталкиваться именно от ее желаний. По ее словам, если человек не любит сюрпризов, можно открыто спросить о новогоднем подарке, возможно, пойти вместе и приобрести его.