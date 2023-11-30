Назван лучший подарок для второй половинки на Новый год Психолог Наумова призвала слушать партнера при выборе подарка на Новый год

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При выборе новогоднего подарка важно четко знать, что любит ваша вторая половинка, и отталкиваться именно от ее желаний, рассказала NEWS.ru психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова. По ее словам, если человек не любит сюрпризов, можно открыто спросить о новогоднем подарке, возможно, пойти вместе и приобрести его. Наумова отметила, что в качестве презента для девушки идеально подойдут духи, кремы, а для молодого человека — различные аксессуары.

Выбор может быть гигантский, важно присмотреться к человеку. Женщины обычно любят духи, но нужно знать какие, кремы. Различные аксессуары: перчатки, шарфики, средства для ухода, техника, фены, для молодых людей — бритвы, триммеры, смартфоны, — перечислила эксперт.

Если хочется сделать девушке сюрприз, в таком случае стоит осторожно узнать у мамы девушки или у подруг, о чем она мечтает.

Если это кольцо, то померить палец в игровой форме. Важно, чтобы было финансово комфортно. Самое главное — преподнести подарок с душой, чтобы светлый праздник был наполнен душой и любовь, — подчеркнула Наумова.

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