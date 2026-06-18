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18 июня 2026 в 14:26

Психолог объяснила, как пережить гостинг со стороны партнера

Психолог Сальникова: при гостинге не стоит пытаться разобраться в ситуации

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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При гостинге со стороны партнера не нужно пытаться разобраться в ситуации, рассказала «Радио 1» клинический психолог Дарья Сальникова. Она отметила, что такое поведение является ответственностью другого человека.

Не додумывайте за других. У вас нет хрустального шара. Даже если вы спросите, вам могут соврать или не ответить вовсе, — рассказала Сальникова.

Психолог подчеркнула, что вместо того, чтобы искать причины такого поведения, необходимо сосредоточиться на своем состоянии. По ее словам, нужно сконцентрироваться на своих чувствах и пережить их.

Ранее психолог Аврора Лопес рассказала, что первый признак здоровых отношений — эмоциональная безопасность и свобода самовыражения. Она отметила, что в таких союзах люди ощущают защиту и могут без страха выражать свои тревоги, сомнения и промахи, не боясь осуждения или разрыва.

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